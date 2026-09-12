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Хиляди на маратона в Бостън

Хиляди на маратона в Бостън

Бостън. Получилият печална известност маратон в Бостън, при който двамата братя Царнаеви взривиха бомби и убиха трима души, приключи пет седмици след...

26 май | 20:40
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