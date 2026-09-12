Заподозряха Царнаев за тройно убийство през 2011г.
Бостън. Предполагаемият извършител на двойния бомбен атентат на 15 април по време на маратона в Бостън Тамерлан Царнаев, вероятно е замесен в неразкри...
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Бостън. Предполагаемият извършител на двойния бомбен атентат на 15 април по време на маратона в Бостън Тамерлан Царнаев, вероятно е замесен в неразкри...
Бостън. Заподозреният за терористичния акт по време на тазгодишния бостънски маратон Джохар Царнаев пледира невинен по всички повдигнати му обвинения,...
Бостън. Чеченският бомбардировач на на Бостънския маратон Джохар Царнаев днес ще се изправи пред съда, за да му бъдат повдигнати обвиненията, които мо...
Бостън. Получилият печална известност маратон в Бостън, при който двамата братя Царнаеви взривиха бомби и убиха трима души, приключи пет седмици след...
Вашингтон. Русия е прикрила важна информация, свързана с Тамерлан Царнаев, по-големият от двамата братя, извършили атентатите по време на бостънския м...
Бостън. В Бостън се провежда протестна демонстрация против погребението на Тамерлан Царнаев в местните гробища, съобщава Би Би Си. В четвъртък америк...
Бостън. Убитият терорист Тамерлан, по-големият от двамата братя, заподозрени за взривовете на 15 април по време на Бостънския маратон, е разговарял с...
Москва. Руските специални служби са предали на американските власти записи от телефонни разговори на братята Тамерлан и Джохар Царнаеви, заподозрени к...
Ню Йорк. Братя Царнаеви, са планирали да взривят площада "Таймс Скуеър" в Ню Йорк заяви Майкъл Блумберг, кмет на града, предаде бТВ. Градоначалникът...
Анзор Царнаев: Синовете ми са невинни
Чичото на Джохар и Тамерлан Царнаеви, смята, че неговите племенници заслужават да умрат за извършеното от тях, предаде Интерфакс. „Те не заслужава...