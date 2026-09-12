Зоопарк Стара Загора организира лятна филмова вечер с прожекция на анимацията „Цар Лъв"
Прожекцията е с начален час 20.30 ч. и ще се проведе пред образователния център
Следете всички новини, анализи и коментари за Цар Лъв. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прожекцията е с начален час 20.30 ч. и ще се проведе пред образователния център
"Цар Лъв" е най-гледаният филм у нас за миналата година
Нова версия на анимационната класика на "Дисни" "Цар Лъв" ще излезе през лятото на 2019 г. Суперзвездата Бионсе потвърди слуховете, че ще озвучава рол...
Тимон и Пумба живеят далече един от друг, за разлика от филма "Цар Лъв" Пра-прадедите на Пешо участвали в битката при Гавгамела Лято е, детските гра...
Веси Бонева