Renault показа новия си кросоувър
Окуражен от успеха на Captur, Renault продължава офанзивата си в света на кросоувърите чрез лансирането на Kadjar. Това е първият кросоувър на марката...
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Окуражен от успеха на Captur, Renault продължава офанзивата си в света на кросоувърите чрез лансирането на Kadjar. Това е първият кросоувър на марката...