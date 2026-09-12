Египет се надигна! Иска си Нефертити
Инициативата е започната от виден археолог
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Инициативата е започната от виден археолог
Бюстът на граф Игнатиев във Варна беше изцяло изтръгнат от постамента му
Преди 10 месеца той заля с боя паметника
Дарителският жест на Рашидов бе посрещнат с благодарност от колегите му
Откъде качи нова снимка певицата
Той работил върху портрета с особено вълнение, защото двамата са били близки приятели
Фаворитката Жанета Осипова си тръгна от шоуто
Продажбата предизвика спор между аукционната къща Кристис и египетското правителство
Българките са сред жените с най-пищни естествени бюстове - установено е, че те често са собственички на сутиени с размер D, Е и повече. Това става ясн...
Салма Хайек тази седмица бе обявена за жената с най-пищен естествен бюст, според проучване на lenta.ru. Хайек е едно от живите доказателства за сбъдва...
Бюст-паметник на Петко Ю. Тодоров ще бъде поставен в алеята на писателите в Борисовата градина. Поводът е навършването на 100 г. от смъртта на автора...
Гърдите на секретарката на "Съндърланд" станаха причина за грандиозен скандал в клуба. Рекламният директор Гари Хътчинсън обсъждал бюста на дамата пре...
Ариел Уинтър, тийн актрисата с гръцки корени от сериала "Модерно семейство", се подложи на корекция на бюста. Но не както повечето известни, за да го...
Мейра Хилс, позната от сайтовете и филмите за възрастни като Бишайн, освен че е порноактриса, е и жената с най-големия бюст в света. Тя е постигнала т...