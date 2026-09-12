Финансовата криза в САЩ продължава
Вашингтон. Финансовата криза в САЩ продължава. На срещата между президента Барак Обама и лидерите на Републиканската партия не бяха взети конкретни ре...
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Вашингтон. Финансовата криза в САЩ продължава. На срещата между президента Барак Обама и лидерите на Републиканската партия не бяха взети конкретни ре...
Обама заяви, че е възмутен от ситуацията
Жена ще оглави Федералния резерв на САЩ
В седмия ден на бюджетната криза в американския Сенат се обърнаха за помощ към Бог, писа вестник "Либерасион". Откакто страната е блокирана заради бюд...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама няма да преговаря с републиканците в Конгреса под заплахата от неплатежоспособността на страната, предаде Ро...
Хамбург. Икономистите в Германия не са на единно мнение за отражението на бюджетната криза в САЩ върху световната и конкретно върху икономиката на Евр...