Цацаров оспорва бюджета на съдебната власт пред КС
Днес главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал.6 от Зако...
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Днес главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал.6 от Зако...
Киев. Държавният бюджет на Украйна за 2015 г. бе приет от депутатите. Той бе подкрепен от 233 депутати в 450-местния парламент в Киев. Гласуването при...
София. Бюджетът на страната за 2015 г., този на НЗОК, както и на държавното обществено осигуряване, вече са приети. Това стана по време на среднощно з...
София. Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова не очаква Европейската комисия да санкционира страната, заради заложения след а...
Общо 14 социални плащания се замразяват с Бюджет 2015, обяви от парламентарната трибуна председателят на БСП Михаил Миков. По думите му от финансовото...
"Композиторите" от ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ превръщат симфонията в какофония Проф. Боян Дуранкев,икономист и преподавател в УНСС (пред "Фокус) Ако използв...
София. На днешното извънредно заседание депутатите в Народното събрание обсъдиха и приеха на първо четене държавния бюджет за 2015 г. Гласуваха го чет...
КНСБ и КТ „Подкрепа" обмислят съвместни протести, заради социално-икономическата и политическа ситуация в страната, предаде БНР. Синдикатите изразява...
София. Министерството на отбраната не съгласува постъпилия проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет н...
Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на България за 2015 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2...
София. Основната идея на Бюджет 2015 е да доведем страната до финансовата стабилност, от която тя се нуждае и да върнем доверието. Това каза зам.-пред...
София. На този етап не приемаме бюджет 2015 г. в този вид, той е вреден за държавата, а не полезен. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пре...
София. Здравното министерство иска правителството да увеличи бюджета му с 300 хил. лв. Парите ще се използват за купуването на дихателни апарати за хо...
София. В бюджета за 2015 г. по 100 млн. лв. повече ще бъдат дадени за заплати, за здраве и на общините. Това предвижда бюджетната прогноза за периода...