БАБХ започва ваксинация на лисиците срещу бяс в 23 области на страната
Примамките ще бъдат разпръснати на територията на множество области
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Примамките ще бъдат разпръснати на територията на множество области
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Над 60 % от скитащите са ваксинирани срещу бяс Общината във Видин се справи с уличните кучета, съобщи секретарят на администрацията Орлин Василев. Т...
Пекин. Китайските власти в югоизточния град Баошан избиха почти 5000 кучета, след като петима души загинаха по подозрение, че са се заразили с бяс, съ...
Благоевград. 2057 домашни животни, кучета и котки бяха ваксинирани срещу разпространението на болестта „бяс" в община Благоевград. Кампанията бе извъ...
Благоевград. Взетите проби от сгазената лисица в землището на благоевградското село Хърсово доказаха, че животно е било болно от бяс. Това съобщиха в...
Благоевград. Във връзка с констатиран случай на болестта бяс при лисици в землището на с.Хърсово, в Областната администрация Благоевград беше проведен...
Плевен. 19 души, ухапани от кучета и чакали, чакаха безрезултатно часове наред за ваксиниране против бяс в съответния кабинет на университетската бол...
Добрич. Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Розалина Брайкова, която е и секретар на Областната епизоотична комис...