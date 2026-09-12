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Алармират за бяс в Добричко

Алармират за бяс в Добричко

Добрич. Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Розалина Брайкова, която е и секретар на Областната епизоотична комис...

04 ноември | 15:03
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