Акула нападна сърфист в Северна Калифорния
26-годишният младеж е загинал на място
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26-годишният младеж е загинал на място
Бяла акула е нападнала професионалния сърфист и трикратен световен шампион Мик Фанинг. Инцидентът е станал по време на състезание на по крайбрежието н...
София. Учени дешифрираха генома на най-стария океански хищник, бялата акула, и откриха, че той до голяма степен е сходен с генетичния код на човека, с...