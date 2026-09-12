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Бял прах от писмо затвори поща

Бял прах от писмо затвори поща

Евакуираха пощата в Перник заради съмнителен бял прах. Веществото се изронило от писмо и за броени минути вдигнало накрак полицията, пожарната и здрав...

03 декември | 18:55
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