Бяло покритие по сливите - защо е там и какво казва за плода?
Този слой има тънък матов вид, сух е и лесно се изтрива при допир
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Този слой има тънък матов вид, сух е и лесно се изтрива при допир
Входът на училище „Д-р Петър Берон" в центъра на Перник е бил посипан с бял прах. Непознат мъж разпръснал веществото в сряда сутрин, изкрещял, че това...
Писмата с бял прах, които затвориха миналата седмица пощата в Перник, били адресирани до премиера Бойко Борисов и до главния прокурор Сотир Цацаров, с...
Евакуираха пощата в Перник заради съмнителен бял прах. Веществото се изронило от писмо и за броени минути вдигнало накрак полицията, пожарната и здрав...