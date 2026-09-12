Знакова среща! Байдън и Нетаняху в Ню Йорк
Министър-председателят е поканен в Белия дом
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Министър-председателят е поканен в Белия дом
Гигантско имение, копие на Белия дом във Вашингтон, бе построено в иракския град Ербил, близо до районите, окупирани от групировката "Ислямска държава...
Американският вицепрезидент Джо Байдън сложи край на спекулациите за намеренията си дали ще влезе, или не в битката за Белия дом. В присъствието на пр...