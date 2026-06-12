Плевнелиев: Недобрата свързаност на Балканите- основна пречка пред развитието на региона
Недобрата свързаност на Балканите е основна пречка пред икономическото развитие на региона и привличането на чуждестранни инвестиции. Това заяви прези...
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Недобрата свързаност на Балканите е основна пречка пред икономическото развитие на региона и привличането на чуждестранни инвестиции. Това заяви прези...
Буяр Нишани, президент на Албания - Г-н Нишани, много млади хора от Западните Балкани отиват да воюват в Близкия изток на страната на радикалната...