Невероятен куриоз! Пътници бутат влак
Случката разказа писателката Йорданка Николова (Дани дел Нико)
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Случката разказа писателката Йорданка Николова (Дани дел Нико)
Сградите са построени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж
Жителите на гетото в захарна фабрика били предупредени още през 2017 г.
Ромите от Гърмен сами събориха двете къщи, които трябваше да бъдат разрушени днес в 10,00 часа. Жителите на кв. "Кремиковци" сами са поръчали багер, к...
Багери влизат в ромския квартал „Кремоковци" в първия ден на следващата седмица. Събарянето на незаконните постройки ще продължи, след като бе наложен...
Оказа се, че в България и да рушиш, се иска мислене. И че и най-добрите и по принцип правилни действия на институциите у нас се оказват недомислени и...
Варна. Братя сами поискаха да им бутнат къщата в пострадалия от потопа варненски квартал "Аспарухово". Молбата на Милко и Георги Атанасови е единствен...
Стара Загора. Старозагорската община ще бутне незаконен павилион в областния град на неуспялата евродепутатка Евгения Банева. Заповедта на кмета Живк...
Пловдив. Незаконните постройки в Столипиново ще бъдат съборени в петък. От община Пловдив обявиха, че 90% от всички сгради в квартала са незаконни. Оп...