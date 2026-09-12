Мащабна търговска война заплашва САЩ и ЕС
Мащабна търговска война между САЩ и ЕС съюз може да струва скъпо и на двете страни
Следете всички новини, анализи и коментари за Бундесбанк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мащабна търговска война между САЩ и ЕС съюз може да струва скъпо и на двете страни
Президентът на "Бундесбанк" Йенс Вайдман е оптимист за следващата година
Франкфурт. Гърция ще се нуждае от нов спасителен пакет през 2014 г. Такова е очакването на германската централна банка „Бундесбанк", съобщи „Шпигел"....