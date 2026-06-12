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„Един бие тъпана – друг обира парсата" – с тази народна поговорка може да се определи ситуацията на тазгодишния пазар на булки-калайджийки. Сгледата с...
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„Един бие тъпана – друг обира парсата" – с тази народна поговорка може да се определи ситуацията на тазгодишния пазар на булки-калайджийки. Сгледата с...