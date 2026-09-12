Иво Аръков вцепени с изповед. Бил е на косъм
Върна се 10 години назад и сподели невероятна история
Следете всички новини, анализи и коментари за Булимия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Върна се 10 години назад и сподели невероятна история
Най-разпространените хранителните разстройства са анорексията и булимията
Новосъбралите се певици от „Пусикет долс“ тръгват на турне в Англия през 2020
40 000 са болните от анорексия и булимия у нас по данни на НСИ и СЗО като 20% от тях умират. Болестта, установена навреме, се лекува, а у нас разпол...
София. Около 2500 или 2,5 на сто от момичетата в България на възраст между 14 и 19 години страдат от някакво хранително разстройство, като анорексията...
Ейми Уайнхаус е починала от булимия. Тази нова версия за смъртта на британската звезда представи брат й Алекс пред "Обзървър". Той разкри, че сестра м...