Официална позиция на "Булгартабак-Холдинг" АД
Във връзка с продължаващите опити за публично дискредитиране на "Булгартабак" от страна на някои медии и браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа",...
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Във връзка с продължаващите опити за публично дискредитиране на "Булгартабак" от страна на някои медии и браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа",...
Производителите започнаха с минута мълчание в памет на жертвите от Брюксел Хиляди производители протестират днес заради медийната кампания за очернян...
Дружествата от група „Булгартабак" отчетоха печалба от около 46 млн. лв. за деветмесечието на 2015 г. Това се казва в публикувания пред Комисията за ф...
Позиция на Венцислав Чолаков, изпълнителен директор на "Булгартабак" - Как ще се отрази на "Булгартабак" едно увеличение на осигурителните праговe за...