Столична община се готви за ключов ремонт
Общината активно следи състоянието на обекта
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Общината активно следи състоянието на обекта
От утре започва ремонтът на северното платно, съобщи кметът Фандъкова
Заради изграждането на третия метродиаметър в столицата, от 4:30 ч. на 9.03.2016 г. до полунощ на 31.03.2018 г. се забранява влизането на пътни превоз...
София. Трамвай №7 отново тръгна по булевард "България" в София. Това се случи с близо 20 дни закъснение, а изпълнителят на обекта ще бъде глобен с 800...