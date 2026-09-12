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Булдозерите не са решение

Булдозерите не са решение

Законът да се спазва, но ромите трябва да имат алтернатива Наводненията в Аспарухово, засегнали главно незаконни ромски жилища, и вчерашната акция на...

22 юли | 6:10
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