Кошмар с едно от Чудесата на България
Превърнаха част от Побитите в камъни в писта за кросови мотори
Следете всички новини, анализи и коментари за Булдозери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Превърнаха част от Побитите в камъни в писта за кросови мотори
Все още не е установено кой е разорал дюните до къмпинг „Смокиня”. Предполага се, че булдозерите са изорали пясъка през последните дни...
Законът да се спазва, но ромите трябва да имат алтернатива Наводненията в Аспарухово, засегнали главно незаконни ромски жилища, и вчерашната акция на...