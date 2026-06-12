Нападнаха чужденец с нож в София, издирват извършителя
София. Чужденец е бил нападнат на бул. "Монтевидео" в столицата. Около 19.20 часа е получен сигнал за това, че 44-годишен мъж е бил нападнат от трима...
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София. Чужденец е бил нападнат на бул. "Монтевидео" в столицата. Около 19.20 часа е получен сигнал за това, че 44-годишен мъж е бил нападнат от трима...