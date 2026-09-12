Легендите от "Буена виста" изгряват в София през октомври
Великите хитове на "Буена виста" оживяват на 13 октомври в НДК
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Великите хитове на "Буена виста" оживяват на 13 октомври в НДК
Сърце колкото половината човешка гръд. Това определение за кубинец даде преди няколко дни в интервю за „Стандарт" великият Барбарито Торрес от култова...
Омара Портуондо пя преди вечер в лобито на "Кемпински" "Моя страна, моя България". Така изумителната неостаряваща дама разкри чувствата си към нашата...
Казваме адиос на "Буена виста соушъл клъб", но нямаме намерение да умираме, споделя Барбарито Торес София. Адиос, но не сбогом, ще кажем в понеделник...