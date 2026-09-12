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Лекарка оглави БСП - Варна

Лекарка оглави БСП - Варна

Варна. Дългогодишен доктор–специалист и уважаван преподавател в Медицинския университет във Варна смени досегашния лидер Борислав Гуцанов начело н...

30 октомври | 13:25
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