БСП-Варна сезира ЦИК и СЕМ заради Ангелов
Костадин Ангелов не успя да се определи в коя роля участва в изборите и продължава да злоупотребява в кампанията, казаха социалистите
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Костадин Ангелов не успя да се определи в коя роля участва в изборите и продължава да злоупотребява в кампанията, казаха социалистите
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