БАБХ затвори заведение за бързо хранене в Пазарджик
Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности
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Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности
Техническа неизправност предизвика голям пожар в заведение за бързо хранене в гоцеделчевското село Брезница. Огънят лумнал в петък вечерта към 21:25 ч...
Това е една от първите западни компании, които стъпват в Русия след разпада на СССР
Ню Йорк. Служителите на ресторантите за бързо хранене в Съединените щати спряха работа за известно време. Те настояха за увеличение на заплащането им...
Президентът на САЩ Барак Обама и вицепрезидентът Джо Байдън обядваха в ресторант за бързо хранене. Те бяха забелязани да вървят пеша от Белия дом до б...