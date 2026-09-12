Съдят рецидивист, нападнал полицай
Обвиняемият И.Ш, на 24 години, е бил спипан от пострадалия полицай на местопрестъплението докато извършва поредната си кражба.
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Обвиняемият И.Ш, на 24 години, е бил спипан от пострадалия полицай на местопрестъплението докато извършва поредната си кражба.
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