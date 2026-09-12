Голям екшън с влака от морето. Неочакван гост
Крави на коловоза, кондуктори ги пъдят
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Крави на коловоза, кондуктори ги пъдят
Бърз влак и камион се сблъскаха
Пътниците от бързия влак са продължили пътуването си с друг локомотив
Бърз влак от Бургас за София престоява в гара Сахране. Това съобщиха от пресцентъра на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД. И уточниха, че прич...
От днес (28 април) до 25 септември 2016 г. два допълнителни бързи влака със задължителна резервация ще пътуват всеки петък от София до Варна през Горн...
Бързият влак от Видин за София принудително спря в района на гара Медковец, сигнализираха пътници, които повече от час чакаха да продължат към столица...
София. Два международни бързи влака между София и Будапеща, които ще пътуват през Румъния по моста „Нова Европа", ще бъдат пуснати в движение от днес....
Цената на билет за бърз влак със задължителна резервация поскъпва. Това ще стане от 1-и март, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. И уточниха, че средното...