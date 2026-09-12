Отношенията Турция-ЕС - днес в "Брюксел 1"
В събота от 17.30 в предаването "Брюксел 1": Напрежението между Анкара и ЕС по въпроса за падането на визите за Турция. Под натиск ли се взима решение...
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В събота от 17.30 в предаването "Брюксел 1": Напрежението между Анкара и ЕС по въпроса за падането на визите за Турция. Под натиск ли се взима решение...
Работи ли споразумението ЕС - Турция, какви са пробойните в него, какви поуки си извади Брюксел след атентатите и какви антитерористични мерки обсъжда...
Ще промени ли Панамагейт правилата на играта в Европа? Бившият финансов министър Илия Лингорски и евродепутатът Андрей Ковачев ще коментират горещата...
Парламентът одобри сумата от 11 и половина милиона и лева, която България ще даде за бежанците в Турция по споразумението между ЕС и Анкара. Защо тема...
"Преди всичко заради българските граждани, а не заради поредния европейски доклад, ние трябва да направим реформата в съдебната система. Ние трябва да...