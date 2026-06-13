Полиция и общинари раздават брошури срещу телефонните измами
Служители на сектор „Сигурност, охрана и обществен ред" в Община Благоевград и на полицейското управление започнаха акция за раздаване на брошури срещ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Брошури. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Служители на сектор „Сигурност, охрана и обществен ред" в Община Благоевград и на полицейското управление започнаха акция за раздаване на брошури срещ...
86 000 лева струват броушурите, които канят туристи за лов и риболов у нас, но са със сгрешена информация и снимки, които не отговарят на природата в...