Огън унищожи 100 бали слама, 10 кубически метра дърва за огрев и крава
Сигнал за запален навес в село Брош е подаден в полицията, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Четирима огнеборци от службата в Кърджали потушили огъня, к...
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Сигнал за запален навес в село Брош е подаден в полицията, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Четирима огнеборци от службата в Кърджали потушили огъня, к...