Бургас купува паяк за бронирани лимузини
Кметството ще го изплаща на лизинг, останалите 3 платформи също работят Бургас. Супер мощен паяк за бронирани джипове и лимузини тръгва по улиците на...
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Кметството ще го изплаща на лизинг, останалите 3 платформи също работят Бургас. Супер мощен паяк за бронирани джипове и лимузини тръгва по улиците на...