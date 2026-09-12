Арестуваха бившия шеф на Формула 1. Заради пушка
Пътувал с оръжие
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Пътувал с оръжие
Обвинението е повдигнато през 2022
Съпругата му Фабиана го дари с първо момче
Бившият шеф на Ф1 даде лоша прогноза за 2020
35-годишната Тамара живее със семейството си в Лондон
Германската банка BayernLB заведе поредното дело срещу промоутъра на Формула 1 Бърни Екълстоун около продажбата на спорта през 2005-2006 г. Финансова...
Мюнхен. Германските прокурори казват, че биха приели оферта от 100 млн. долара от босът на Формула 1 Бърни Екълстоун, за да спрат процеса срещу него п...
Лондон. Босът на Формула 1 Бърни Екълстоун бе оправдан по делото за нанесени щети за 85 милиона паунда, но все пак бе признато от съда, че е бил плате...
Мюнхен. Шефът на Формула 1 Бърни Екълстоун ще бъде съден по обвинение за подкуп, предаде Би Би Си. Екълстоун е обвинен в даване на 45 млн. долара под...
Бърни Екълстоун иска да се удвояват точките в последните три състезания от календара за сезон 2014 точки. По-рано през декември от ФИА обявиха същото...
Лондон. Шефът на Формула 1 Бърни Екълстоун е направил "корумпирано споразумение", в опит да остане начело на спорта, гласи едно от обвиненията срещу...
Мюнхен. Германски прокурори са повдигнали обвинение на шефа на Формула 1 Бърни Екълстоун за подозрения в даване на подкуп, предадоха световните агенци...