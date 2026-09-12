И Цветанов бил подслушван, Борисов бил заплашван
София. Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че е подслушван, като предположи, че е телефонът му е „на контр...
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София. Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че е подслушван, като предположи, че е телефонът му е „на контр...
Замесените отричат, подозират флашка с монтаж
Стара Загора. "Не е важно кой е изнесъл СРС-та, кой поръчва подслушванията и защо, важното е, че в Европа се налага мнението за България като страна,...