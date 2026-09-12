Тежък удар за Джокович, но има и добра новина
Кой елиминира Ноле и партньора му от турнира по двойки
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Кой елиминира Ноле и партньора му от турнира по двойки
Димитров ще опита да защити титлата си в турнира, която спечели през миналия сезон
Българинът отнесе в два сета японеца Нишиока в Бризбън
Готов съм за новия сезон, обяви Димитров
Надал и Мъри потвърдиха участие
Милош Раонич победи Роджър Федерер с 6:4, 6:4 на финала на тенис турнира в Бризбън. Така канадецът детронира швейцарската легенда. Именно двамата се и...
Бризбън. Роджър Федерер похвали най-добрия български тенисист Григор Димитров преди двубоя между двамата на полуфиналите от турнира в Бризбън, Австрал...
Бризбън. Спортист №1 на България Григор Димитров успя да спечели и първия си мач на сингъл за 2015-а. Във втория кръг от тенис турнира в Бризбън (ATP...