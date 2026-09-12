Драма в небето! "Бритиш еъруейз" спира десетки полети
Причината е в двигателите на самолетите
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Причината е в двигателите на самолетите
Стачка на летищни охранители ще започне на 31 март и ще продължи до 9 април
Новината ще засегне десетки хиляди пътници, възнамеряващи да летят от лондонски летища
Πъpвият пoлeт от Хитроу ĸaцнa c нaд 180 пътници нa бopдa
"Проблем със системата" е предизвикал забавяния и отмяна на полети
Авиокомпания "Бритиш Еъруейз" преустанови полетите си до Либерия и Сиера Леоне и обратно до 31 декември тази година. Мярката е във връзка със сложната...