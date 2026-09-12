И Британското посолство следи шпионската афера
Обединеното кралство подкрепя България
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Обединеното кралство подкрепя България
Чуждестранни дипломати ни поздравиха за днешния празник и изтъкнаха, че с радост са присъствали на военния парад в столицата. "Фантастичен парад на...
Британското посолство в България попита представители на правителството, бизнеса, медиите и гражданското общество защо борбата с корупцията и отстоява...
Бургас. Пазете се от крадци и нападения в курорта Слънчев бряг. Това предупреждава британското външно министерство своите граждани, които почиват в Сл...
София. Партиите не показват никакви признаци, че се вслушват в посланието на хората за обновление и реформа, смята британският посланик Джонатан Алан....