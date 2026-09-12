Защо България вече не е любима дестинация за британските туристи
Данните са от проучване, направено сред повече от 2000 души
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Данните са от проучване, направено сред повече от 2000 души
Искат негативен тест за 100 паунда и за ваксинираните
Популярният ни курорт остава празен, британските туристи ги няма
Това каза британският министър на здравеопазването Мат Ханкок
Извозиха ги до летището, прибират се на Острова с чъртър
Бургас. Няма отлив на английски туристи, заяви британският консул в София Саймън Тъкър, който посети Слънчев бряг. Според Тъкър превантивната кампани...