Все повече депутатки в британския парламент
Рекорден брой жени са избрани за депутатки в британския парламент на изборите в четвъртък, жените заемат 220 места, срещшу 208 на предишните избори
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Рекорден брой жени са избрани за депутатки в британския парламент на изборите в четвъртък, жените заемат 220 места, срещшу 208 на предишните избори
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