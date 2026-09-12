Всичко за Британска Лира

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Сорос вещае $1,15 за лира

Сорос вещае $1,15 за лира

Сравнява Brexit с кризата от 2007-2008 г., говорителят му отказва да каже заложил ли е на вота Излизането на Великобритания от Европейския съюз ще от...

26 юни | 20:45
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