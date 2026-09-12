Лиз Тръс се нанесе на Даунинг Стрийт 10, лирата се срина
Британската лира поевтиня до най-ниското си равнище спрямо долара от 1985 г. насам
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Британската лира поевтиня до най-ниското си равнище спрямо долара от 1985 г. насам
Не е била толкова скъпа от пролетта на 2017 година
Обявената оставка на ТерезаМей доведе до поскъпването на британската лира
Ако трябва да се обобщи изминалата седмица само с една дума, то тя със сигурност би била Brexit. Най-важното събитие за световните финансови пазари пр...
Сравнява Brexit с кризата от 2007-2008 г., говорителят му отказва да каже заложил ли е на вота Излизането на Великобритания от Европейския съюз ще от...
Британската лира удари 7-годишно дъно от 1,4057 долара заради сценария Brexit. Валутата на Великобритания се намира под силен натиск от разпродажби за...