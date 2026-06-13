Италианка поведе за Световната купа в ските
Бриноне спечели комбинацията в Кран Монтана и измести от първото място Микаела Шифрин
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Бриноне спечели комбинацията в Кран Монтана и измести от първото място Микаела Шифрин
Бриноне спечели първото място на Супер-Г
Шифрин остана трета на 0,01 сек
Шифрин и Влъхова не завършиха супергигантския слалом в Алтенмарк
Федерика Бриноне финишира първа