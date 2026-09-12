Бри Ларсън ще става певица
Актрисата от 6-годишна се обучавала в консерватория
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Актрисата от 6-годишна се обучавала в консерватория
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След като спечели най-престижната статуетка в света на киното "Оскар", Бри Ларсън гледа към друго голямо събитие в живота си - брака. 26-годишната акт...