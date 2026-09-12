Огнена стихия в Пловдивско! Чака се хеликоптер
Пожар гори във вилна зона "Дондуково"
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Пожар гори във вилна зона "Дондуково"
Повече информация от БАБХ
Пловдив. Пловдивският районен съд отстрани от длъжност кмета на Брезово Радню Манолов. Заедно с него от постовете си в общината са свалени заместникът...
Пловдив. Брезово е поредната община, която се оказа с градоначалник в ареста. В петък жителите на градчето осъмнаха без кмета Радньо Манолов, а служит...