Тросковският манастир- построен с мляко, захар и яйца
Уникален древен манастир, събарян и опожаряван няколко пъти, но оцелял през вековете, привлича все повече туристи в полите на Малешевска планина. Свет...
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Уникален древен манастир, събарян и опожаряван няколко пъти, но оцелял през вековете, привлича все повече туристи в полите на Малешевска планина. Свет...
Двадесетината жители на симитлийското село Брестово потърсиха помощна на Гранична полиция, за да спрат набезите на иманяри. Търсачите на съкровища изм...
Благоевград. Иманяри атакуват прочутите Коматински скали край симитлийското село Брестово. Те съсипват геоложкия феномен, тъй като ровят в скалния мас...