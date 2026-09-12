Кошмар и във Видинско. Река излезе от коритото си и погълна село ВИДЕО
Водата е влязла в дворовете на хората
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Водата е влязла в дворовете на хората
Хората са в ужас, кръстят се и се молят
На север България граничи с Румъния. От устието на река Тимок до град Силистра (470 км) границата е водна и следва река Дунав. Сухоземната граница с Р...
Част от тях са за трудови възнаграждения
Избрани бяха и председателите на общинските съвети в тези населени места
На входа на България от към Сърбия при град Брегово бе открит скромен паметник на загиналите граничари, съобщиха от общината. Тя изразява почитта на...
Районният съд във Видин призна за виновна старши-касиер-счетоводителката на общината в Брегово Боряна Борисова и я осъди на 3 години затвор условно с...
В Брегово сме, за да подкрепим един силен отбор начело с Ивайло Гюров. Знам, че в Бегово чакате промяната отдавна, затова днешната среша е знакова. Не...
Бабите ги държат строго, бащите пък са либерални
Видин. Криминалисти от областната дирекция на МВР във Видин разкриха и арестуваха 37-годишен убиец от град Брегово, съобщиха от полицията. И.Г. е задъ...