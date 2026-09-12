Московски: До месец отваряме и бреговия център за река Дунав
„До месец ще започне да функционира и бреговият център за управление на корабния трафик по река Дунав". Това зави министърът на транспорта, информацио...
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„До месец ще започне да функционира и бреговият център за управление на корабния трафик по река Дунав". Това зави министърът на транспорта, информацио...
Под ръководството на Цацаров върви акция за горивата в цялата страна, каза още премиерът Под ръководството на главния прокурор Сотир Цацаров и зам.-г...
Движението и състоянието на корабите, плаващи в териториалните води на България, вече ще се следят изцяло по електронен път. Това каза министърът на т...
Бреговият център в Бургас удря контрабандата с горива Да, Боже, да се оправи, но няма място в администрацията, отсече премиерът ГЕРБ свали доверие о...
Премиерът Бойко Борисов откри новия брегови център за управление на корабоплаването, който се намира на територията на пристанище Бургас. На тържестве...