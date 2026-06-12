Алехандро Иняриту: Невежеството е по-голяма сила от опита

Когато Уейн Рууни се пенсионира, ще го снимам във филм, казва режисьорът на фаворита за "Оскар" "Бърдмен" Преди две десетилетия името Алехандро Гонса...