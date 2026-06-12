Birdman триумфира на Оскарите
Филмът "Birdman" ("Бърдмен или Неочакваната добродетел на невежеството") спечели 4 статуетки "Оскар", сред които най-престижната награда на Американск...
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Филмът "Birdman" ("Бърдмен или Неочакваната добродетел на невежеството") спечели 4 статуетки "Оскар", сред които най-престижната награда на Американск...
Когато Уейн Рууни се пенсионира, ще го снимам във филм, казва режисьорът на фаворита за "Оскар" "Бърдмен" Преди две десетилетия името Алехандро Гонса...