Опълчение край браздата
"Идват цунами от бежанци, а България е първата стена, която те ще връхлетят". Предупреждението дойде от еврокомисар Кристалина Георгиева и потвърди оп...
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"Идват цунами от бежанци, а България е първата стена, която те ще връхлетят". Предупреждението дойде от еврокомисар Кристалина Георгиева и потвърди оп...
Граничар №1 не гледа криминалета, обича да лови риба в Родопите Бивш граничар няма. Бивш оперативен работник - също. Тези две негласни сентенции от п...
56 камери и 420 сензора дебнат нарушители по границата с Турция