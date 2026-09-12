Всичко за Бразда

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Опълчение край браздата

Опълчение край браздата

"Идват цунами от бежанци, а България е първата стена, която те ще връхлетят". Предупреждението дойде от еврокомисар Кристалина Георгиева и потвърди оп...

20 август | 6:15
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Детектив на браздата

Детектив на браздата

Граничар №1 не гледа криминалета, обича да лови риба в Родопите Бивш граничар няма. Бивш оперативен работник - също. Тези две негласни сентенции от п...

01 май | 5:00
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