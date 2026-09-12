Нови драми с метрото. Зейна голяма дупка в столичен квартал
От столичната община обявиха причината
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От столичната община обявиха причината
Инцидентът станал при проверка в авариралия участък от третата линия
Подобни системи са въведени в Япония, Швеция и Корея
Ростопрович пи два дни и после свири като Бог, спомня си цигуларят Божидар Братоев е роден в София. Завършва с отличен успех Музикалното училище при...
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