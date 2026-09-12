Съдбата ги събра като най-добри приятели, но разбраха, че са брат и сестра
Двамата работели на едно и също летище, без да подозират, че са семейство. Истината излиза наяве след случайно признание
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Двамата работели на едно и също летище, без да подозират, че са семейство. Истината излиза наяве след случайно признание
Нов обстрел от страна на Русия
Да получиш кака за рождения си ден. Едва ли Христо някога е мечтал за по-хубав подарък. Месец след най-голямата изненада в живота си един млад мъж веч...
Фелдшерка събра изоставения Христо с кака му