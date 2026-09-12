Канибала зарази Иванович от "Челси"
Канибализмът на Луис Суарес явно е заразен. По време на мача от Висшата лига между "Челси" и "Евертън" (1:0) Бранислав Иванович захапа Джеймс Маккартн...
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Канибализмът на Луис Суарес явно е заразен. По време на мача от Висшата лига между "Челси" и "Евертън" (1:0) Бранислав Иванович захапа Джеймс Маккартн...
Бивша на Матеус завъртяла главата на Иванович Любовна драма изживява Бранислав Иванович. Сръбските медии разкриха, че той е бил пред развод. Защитник...
Лондон. Челси остана без Франк Лампард и Бранислав Иванович до края на януари, новината потвърди мениджърът на тима Жозе Моуриньо. Португалският спец...
Героят на "Челси" Иванович също в списъка на французите