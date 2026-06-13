Бранд Пазарджик! Връщат младите в музеите
Ученици в захлас от единствената по рода си у нас зала "Археология"
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Ученици в захлас от единствената по рода си у нас зала "Археология"
Всяка година ще реставрираме по една уникална сграда, съобщи голямата си цел кметът Петър Куленски
Това е първата регионална дискусия след големия национален форум „15 години Чудесата на България
Една голяма част от децата ни, вече последните 2-3 години посещават значими исторически и архитектурни обекти, каза тя
Специално участие ще вземе зам.-министърът на културата Калин Вельов