Бургас на гребена на вълната. 11 изненади за лятото
На форум на "Стандарт"! Власт и бизнес си подадоха ръка за Бранд Южно Черноморие
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На форум на "Стандарт"! Власт и бизнес си подадоха ръка за Бранд Южно Черноморие
Искаме Бургас да остави следа в Европа, каза зам.-кметовете Диана Саватева и Манол Тодоров
Кметовете на общини в региона очакват с нетърпение разширението на ГКПП Малко Търново, каза депутатът от ГЕРБ Андрей Рунчев
Очакванията ни за сезона са оптимистични, ще има повече немските гости, каза Павлин Петров
Купуват нов кораб за подводна археология