Важен играч на Брага си тръгна преди мача с Левски
Пред трансфер е във Фейенорд
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Пред трансфер е във Фейенорд
Двубоят е по-късно днес
Какво каза един от шефовете на сините
За привържениците на Левски за продажба в България са предназначени 1000 билета
Левски показа стабилност, като не допусна сериозни опасности пред вратата си
Веласкес обяви групата на сините
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